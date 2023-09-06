Омские энергетики готовы к зиме

Министр энергетики РФ Николай Шульгинов провел федеральный штаб по вопросам подготовки субъектов электроэнергетики СФО к прохождению отопительного сезона 2023-2024 годов. Мероприятие прошло в Новосибирске и на нем энергетики обсуждали ход работ. В заседании принял участие Генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

- Важно не сбавлять темпы и завершить в сроки все ремонтные работы, которые есть в планах к подготовке к зиме, - подчеркнул Николай Шульгинов. Он обратил внимание на то, что сибирские энергетики никогда не подводили, отметил более активную работу по всем направлениям особенно в Новосбирске, настрой на готовность к обозначенному сроку сетей, генерации и всего ТЭК к предстоящему отопительному сезону.

А Андрей Рюмин заметил, что в последнее время в Сибири, которая занимает огромные территории и традиционно считается регионом со сложным климатом, растет число неблагоприятных природных явлений, которые негативно влияют на сетевой комплекс. Например, резкие колебания температуры с переходами через ноль.

- Поэтому ключевой задачей является своевременная подготовка к осенне-зимнему периоду. В 2023 году мы существенно увеличили объем ремонтной программы в физическом выражении. Финансирование выросло на 12% – до 8,6 млрд рублей. Работы идут с опережением плана, – сказал Андрей Рюмин.

Всего энергетики отремонтируют 8,6 тыс. км линий электропередачи и 1,9 тыс. единиц подстанционного оборудования, расчистят от растительности 16,6 тыс. гектаров ЛЭП. Запасы оборудования и комплектующих уже сформированы. Более 1,1 тыс. бригад и 590 резервных источников питания готовы к возможным аварийно-восстановительным работам.

Что касается филиала ПАО «Россети Сибирь» - «Омскэнерго», то здесь обеспечена готовность 206 резервных источников снабжения электроэнергией (РИСЭ), из которых 181 – передвижные. Их общая мощность - 3 888,6 кВт. Проведено 3 888 противоаварийных и противопожарных тренировок, а также 5 тренировок по вводу графиков временного отключения потребления электрической энергии. Обеспечена готовность персонала подразделений и специальной техники к проведению аварийно-восстановительных работ в регионе. В соответствии с методикой оценки готовности субъектов электроэнергетики к работе в отопительный сезон индекс готовности филиала «Омскэнерго» - «Готов».

Андрей Рюмин также рассказал о мероприятиях по электроснабжению Восточного полигона железных дорог. Группа «Россети» в рамках первого этапа макропроекта уже ввела в СФО более 1 787 МВА трансформаторной мощности и 1 611 км ЛЭП. До конца 2023 года в установленные сроки завершится финальный проект первого этапа.

На втором этапе в СФО предусмотрено строительство двух объектов Единой национальной электрической сети (ЕНЭС), а также ряд дополнительных мероприятий по развитию инфраструктуры, модернизации противоаварийной автоматики и технологическому присоединению тяговых подстанций, в том числе в распределительном комплексе. Работы также идут на Дальнем Востоке.