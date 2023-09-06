Приезжий мальчик уколол юную омичку иглой, играя на Старой Московке

Фото: Олег ЗОЛОТО

Инцидент с детьми произошел минувшим летом на Старой Московке. Как рассказывает «Омскрегион», 8-летний мальчик приехал погостить в Омск.

Познакомившись с местными детьми, мальчик часто играл возле дома. Но как-то безобидные игры переросли в хладнокровное хулиганство. Ребенок нашел использованную иглу от шприца и пытался уколоть других ребят.

- Он бегал за нами с этим шприцем с иголкой и кричал, что сейчас проверит, боимся ли мы прививок. Мы побежали, а девочка упала, и тогда он воткнул в ее ногу этот шприц, — рассказала одна из девочек.

Бабушка пострадавшей узнала о происшествии лишь вечером. После чего было составлено заявление в полицию. Что касается здоровья девочки, то пока ребенок пьет необходимые лекарства, сдала анализы, но контроль медики проведут лишь через 6 месяцев. Пока родителям приходится думать лишь о лучшем.

А вот самого хулигана - по его месту жительства направлены материалы дела.

- В рамках проводимой сотрудниками полиции проверки будет решен вопрос о постановке мальчика на профилактический учёт в органы внутренних дел. Мальчик не достиг возраста привлечения к уголовной и административной ответственности, однако это не исключает возможности возложении обязанности загладить вред, причиненный пострадавшей стороне, — прокомментировали в УМВД России по Омской области.

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