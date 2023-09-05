Омские росгвардейцы задержали вора-меломана, находящегося в федеральном розыске

Иллюстрация Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске сотрудники Росгвардии прибыли на сигнал тревоги от охранника гипермаркета в Кировском округе. Нарушителем спокойствия оказался 29-летний мужчина, пытавшийся похитить проводные наушники.

Проверка злоумышленника по базе данных показала, что мужчина неоднократно судим и более того – находится в федеральном розыске за угон автомобиля. По этой причине мужчина скрывался от правосудия.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в полицейский участок. В дальнейшем правоохранители передадут его инициатору розыска.