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Происшествия5 сентября 2023 12:31

Омские росгвардейцы задержали вора-меломана, находящегося в федеральном розыске

Мужчину разыскивали за угон автомобиля
Елена УРМАНОВА
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Иллюстрация

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Омске сотрудники Росгвардии прибыли на сигнал тревоги от охранника гипермаркета в Кировском округе. Нарушителем спокойствия оказался 29-летний мужчина, пытавшийся похитить проводные наушники.

Проверка злоумышленника по базе данных показала, что мужчина неоднократно судим и более того – находится в федеральном розыске за угон автомобиля. По этой причине мужчина скрывался от правосудия.

Сотрудники Росгвардии доставили задержанного в полицейский участок. В дальнейшем правоохранители передадут его инициатору розыска.

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