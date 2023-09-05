О проведении освидетельствования участников специальной военной операции

Для наиболее эффективного обеспечения мер социальной поддержки граждан, выполнявших задачи и получивших ранения, контузии, увечья или заболевания в ходе СВО, федеральными учреждения медико-социальной экспертизы (далее-МСЭ) организован в особом порядке прием от медицинских организаций направлений на медико-социальную экспертизу. Срок проведения МСЭ составляет не более 7 рабочих дней со дня поступления в бюро направления на медико-социальную экспертизу. В отношении участников СВО, перенесших операцию по ампутации конечности, нуждающихся в протезировании, а также признанных нуждающимися в оказании паллиативной медицинской помощи - не более 3 рабочих дней.

МСЭ проводится, с учетом предпочтения участника СВО: без личного присутствия, с личным присутствием, и, при необходимости, с организацией выезда специалистов к участнику СВО по месту его фактического нахождения, в том числе в медицинскую организацию, оказывающую медицинскую помощь в стационарных условиях.

При проведении МСЭ без личного присутствия специалистами изучаются представленные документы, анализируются данные о состоянии здоровья гражданина, отражающие степень нарушений функций органов и систем организма, сведения о результатах проведенных реабилитационных или абилитационных мероприятий, результаты обследований, необходимых для получений клинико-функциональных данных.

При признании инвалидом причина инвалидности устанавливается на основании приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 16.02.2023 г. № 90н «Об утверждении Порядка установления причин инвалидности». Причины инвалидности «военная травма», «заболевание получено в период военной службы», «инвалидность вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или заболевания, полученных в связи с использованием обязанностей по контракту о пребывании в добровольческом формировании» устанавливается при наличии соответствующего заключения военно-врачебной комиссии (далее-ВВК). При его отсутствии устанавливается причина «общее заболевание» и оказывается максимальное содействие в получении заключения ВВК, а также иных документов, необходимых для определения причин.

При получении документов по заявлению гражданина проводится МСЭ с целью изменения причины инвалидности.