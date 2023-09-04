Где отдохнуть в Омской области. Маршрут четвертый

Фото: кадр из видеоролика «Узнай свой край».

Проект «Узнай свой край» (0+) — это серия коротких видео о различных интересных локациях в регионе. В рамках этого проекта двое молодых людей Игорь и Наталья путешествуют на автомобиле по районам Омской области, общаются с местными жителями и делятся впечатлениями о достопримечательностях региона.

В этот раз они решили не уезжать далеко и отправились на поиски приключений в Омский район — в пределах 50 километров от города.

Берег Черского

Добраться можно на автобусе до остановки СНТ «Черёмушки».

Берег Черского — одна из самых высоких точек Омска — около 90–95 метров над уровнем моря.

Этот берег представляет собой слоёный пирог, где каждый слой — археологическое отложение. Судя по находкам на берегу Иртыша, на территории современного Омского района жили древние люди. Самые старые из них датируются от ХIV-ХI вв. до н. э.

Страусиная ферма, Усть-Заостровка

Расстояние до Усть-Заостровки — 35 км, можно добраться на автомобиле или автобусе.

Стоимость посещения: взрослым (от 14 лет и старше) — 200 рублей, детям (до 14 лет) — 100 рублей, детям до трёх лет бесплатно.

На ферме (0+) проживают не только страусы, но и другие животные. За отдельную плату (100 рублей) вы сможете отправиться в сафари на открытом фургончике туда, где в естественной среде обитания живут маралы, яки, верблюды.

Дендросад имени Комиссарова

Расстояние от Омска — 37,5 км, добраться можно на автобусе, автомобиле.

Стоимость посещения экскурсии (0+) в дендропарке — 100 рублей для взрослых и 70 рублей для детей от 3 до 7 лет. Необходима предварительная запись.

Этому дендропарку более двухсот лет. Гуляя по тропинкам дендросада, можно увидеть редкие для Сибири растения и просто насладиться красивой природой.

Ачаирский женский монастырь

Расстояние от Омска — 14 км, можно добраться на автобусе или автомобиле.

Неподалёку от сада Комиссарова находится Ачаирский женский монастырь. Его территория простирается по живописным землям у берегов Иртыша, на ней располагаются семь храмов, пять часовен, монашеские кельи, гостиница. Есть природный родник с минеральной водой. Температура в нём летом и зимой — около 36–37 градусов, а воде приписывают целебные свойства.

Посёлок Дачный. Экстрим-парк «Подсолнух»

Расстояние от Омска — 34 км, можно добраться на маршрутном такси или автомобиле.

Здесь находится семейный палаточный лагерь «Подсолнух». Рядом — полигон, где проходят экстремальные гонки. Чтобы принять в них участие, необходимо собрать команду из четырёх человек. Тем, кто захочет проверить себя на прочность, придётся бегать и ползать по грязи, а также проползти через лисью нору.

После испытаний можно остановиться в палаточном лагере и насладиться отдыхом на природе.

Село Покровка

Расстояние от Омска — 48 км, можно добраться на автомобиле и автобусе.

В селе Покровка вам преложат увлекательные экскурсии:

В Живом музее (0+) можно провести время в сибирском селе: познакомиться с местной кухней, испечь настоящий покровский пряник, послушать частушки и песни местных жителей.

Чернолучье

Расстояние от Омска — 50 км, можно добраться на автомобиле, автобусе.

Основные преимущества Красноярско-Чернолученской зоны — близость к Омску и Иртышу и шикарный реликтовый сосновый бор. Здесь есть источники термальных, хлоридно-натриевых, йодобромных вод, поэтому на этой территории так много санаториев.

Посёлок Дружино, гостевой комплекс

Гостевой комплекс в «Александровской усадьбе» абсолютно новый. Здесь есть уютные домики, баня, чан и главное — чудесный вид на закат.

* Подробнее обо всех экскурсиях можно узнать в Туристском информационном центре Омской области.

** Все цены, указанные в информационном материале, являются приблизительными и не являются публичной офертой.

*** Проект «Узнай свой край» реализован при поддержке Омского фонда регионального развития, сотрудничества и поддержки общественного самоуправления.

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