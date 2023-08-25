Активный отдых в Омской области: пять маршрутов для любителей приключений

Фото: Кадр из видеоролика «Узнай свой край»

Проект «Узнай свой край» задуман, чтобы показать уникальные возможности для туристов в Омской области. В видеороликах, снятых в стиле передачи «Орёл и решка», показано, как молодые люди Игорь и Наталья путешествуют по пяти туристическим маршрутам и делятся впечатлениями о самых захватывающих и невероятных местах. Они уже побывали в Большеречье, деревне Окунево, на озере Эбейты. Третий маршрут, по которому отправились участники проекта, лежит на восток Омской области через Кормиловский, Калачинский и Оконешниковский районы.

Во время путешествия герои проекта побывали в селе Черниговка, где испили воды из Царского колодца и сходили к травнице.

В Калачинске они прогулялись по территории парка «Калач на Оми» и встретились с настоящими рыцарями.

Оконешниково погрузило героев в традиционный быт местных жителей в центре народной традиционной культуры «Слобода» (0+).

А в уникальном селе Крестики Наталье показали, как ткут ковры, и даже дали попробовать поработать на ткацком станке.

Эмоции от таких приключений потрясающие. Но лучше убедитесь в этом самим, посмотрев видео.