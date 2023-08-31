«Хозяина нет»: под Омским цирком обнаружена труба с кипятком, от которой открещиваются все коммунальщики

На фото: клоун Давид Ларибль Фото: Алексей БУЛАТОВ

Омская прокуратура организовала проверку по информации, размещенной местным цирком. На территории учреждения была обнаружена труба с горячей водой, но вот хозяина части коммунальной городской сети найти так не удалось.

- Запросы в компетентные организации дали странный результат – оказалось, что хозяина у трубы нет. Ни в АО «Омск РТС», ни в «Тепловых сетях», ни в «Водоканале» о таких коммуникациях ничего не знают. И ремонтом заниматься некому. Ничья труба, получается, - прокомментировали в цирке.

Работник переживают, что придет время, когда износ коммунальной трубы сделает свое дело. Тогда в подвале будет много кипятка. Пострадает и электрощитовая.

- Но кто же в них подает кипяток? Святой дух? Воскресший иллюзионист Игорь Кио? А самое главное – платят за эту утечку рядовые омичи, - сокрушаются в организации досуга.

Пока в Омском цирке все спокойно. Разобраться в коммунальных лабиринтах поможет прокуратура.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кто вас воспитывал?»: мэра Омска Сергея Шелеста возмутило состояние бульвара Победы

Сергей Шелест разъярен после ситуации с разрушениями на омском бульваре Победы (подробнее)