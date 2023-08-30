«Кто вас воспитывал?»: мэра Омска Сергея Шелеста возмутило состояние бульвара Победы

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

30 августа в телеграм-канале мэра Омска появился гневный пост. Сергей Шелест, если помягче выразиться, раздосадован ситуацией, произошедшей на бульваре Победы. Приводим полную цитату.

- На этих кадрах бульвар Победы. Когда я это увидел, возник вопрос: кто вас воспитывал? Кто научил вас крушить, громить, курочить то, что сделано другими людьми? Кто разрешил вам уничтожать то, что предназначено для нормальных людей? Неужели нам придется утыкать камерами весь город, чтобы сохранять благоустроенные территории в приличном состоянии. Обращаюсь к руководству УМВД России по городу Омску с просьбой внимательно отнестись к заявлению, которое сегодня напишут сотрудники Управления дорожного хозяйства и благоустройства. Просто нет слов, - написал Сергей Шелест.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Добавим, что накануне сообщалось, что камеры будут установлены в районе памятника Бухгольцу и аллее Олимпийских чемпионов. Помимо этого в городе действуют и другие объекты видеофиксации, которые помогают полиции вычислить нарушителей.

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