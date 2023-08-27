«Покататься не вышло»: школьник из Омской области попытался угнать ЗИЛ с фермы, где работал его отец

Угнанный ЗИЛ Фото: Пресс-служба УМВД России по Омской области

В Омской области 15-летний школьник угнал ЗИЛ, стоявший в гараже на территории фермы в Тюкалинском районе. Подробности произошедшего рассказали в пресс-службе полиции.

По предварительной версии, в один из дней ранним утром подросток, проживающий в селе Ярославка, проник в гараж фермы. Школьник самостоятельно сел за руль незапертого ЗИЛа и , включив зажигание, тронулся. Но отъехать далеко у него не вышло: он не справился с управлением при выезде из гаража и въехал в столб. После произошедшего парень скрылся с места преступления.

Примечательно, что молодой сельчанин и ранее бывал в упомянутом гараже: его отец, работающий водителем, приводил его сюда.

Личность недоугонщика по горячим следам удалось установить полицейским. Подросток не стал отрицать своей вины и признал в содеянном. До этого в поле зрения правоохранителей он не попадала.

После неудачной попытки угона парня поставили на учет. Кроме того, полицейские завели уголовное дело по ч.1 ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Школьнику может грозить наказание вплоть до 5 лет колонии, а в лучшем случае — штраф до 120 тысяч рублей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Минус психика и 13 миллионов»: жительница Омска под видом швейцарских неврологов и матушки из монастыря на протяжении 12 лет «лечила» подругу

Жительница Омска за 12 лет выманила у подруги 13 миллионов под видом «лечения» (подробнее...)