В Омске замначальника отдела наркоконтроля продавал наркотики в своем кабинете

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске заведено уголовное дело за незаконный сбыт наркотических средств сотрудником наркоконтроля. Подробности рассказали в пресс-службе УИВД России по Омской области.

С поличным в своем кабинете был арестован замначальника отдела УНК УМВД Максим Бородин. За 10 тысяч рублей он передал знакомой наркотики.

- По версии органов следствия 21 августа обвиняемый, находясь в служебном кабинете УНК УМВД России по Омской области, незаконно сбыл знакомой Герасимовой О.С. вещество массой 12,68 г, содержащее в своем составе наркотическое средство, получив от последней денежные средства в размере 10 000 рублей, - уточнили в ведомстве.

Сейчас Бородина посадили в СИЗО на 2 месяца. Следственный комитет начал расследование громкого дела.

.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Били по голове, телу и конечностям: трое малолеток с битами до полусмерти избили жителя Омска

Трое несовершеннолетних омича избили до полусмерти садовода (подробнее)