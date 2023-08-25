Били по голове, телу и конечностям: трое малолеток с битами до полусмерти избили жителя Омска

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

36-летний мужчина обратился в полицию и сразу же попал в больницу. Подробности рассказали в пресс-службе регионального Следкома.

Оказалось, мужчину избили на территории садоводческого товарищества «Сибзаводовец» около 9 вечера 18 августа. На пострадавшем не было живого места - его били битами.

- Обвиняемые в возрасте 14-ти, 15-ти и 17-ти лет вооружившись бейсбольными битами, напали на ранее незнакомого им 36-летнего мужчину и нанесли ему множественные удары по голове, телу и конечностям, - уточнили в СУ СКР по Омской области.

После нападения подростки вытащили все личные вещи и деньги у незнакомца и сбежали. Найти их удалось полиции. Сейчас парни находятся в СИЗО, а пострадавший мужчина в больнице.

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