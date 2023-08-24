Бастрыкин просит московский СК разобраться с омской блогершей «Кипишной»

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин обратился к главе ГСУ СК России по Московской области Александру Старикову, чтобы тот провел процессуальную проверку в отношении омской блогерши «Кипишной».

Руководителя федерального ведомства возмутило поведение женщины, которая в ходе прямых трансляций в соцсетях издевалась над маленьким сыном: поила его алкоголем и связывала. Все это происходило в Омске. Здесь омичку поставили на профилактический учет и завели уголовное дело.

Оказалось, мать троих детей переехала на ПМЖ в город Старая Купавна Московской области. И уже здесь в ходе очередной видеотрансляции она дала сыну попробовать электронную сигарету.

Бастрыкин также поручил главе омского Следкома Олегу Винникову доложить о результатах расследования уголовного дела.

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