Омичка получила 300 тысяч рублей за ребенка-инвалида, изъятого из семьи

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За ребенка-инвалида, изъятого из семьи, 300 тысяч рублей получила омичка. Об уголовном деле рассказали в областной прокуратуре.

Речь идет о 34-летней жительнице Муромцевского района. В январе 2022 года женщина была лишена родительских прав, но получала пособие на ребенка до марта 2023 года.

- Продолжала получать принадлежащие ребенку выплаты: пенсию по инвалидности и ежемесячное пособие по категории «дети-инвалиды». В результате региональному отделению Фонда пенсионного и социального страхования причинен материальный ущерб на сумму более 300 тысяч рублей, - рассказали в ведомстве.

Отметим, что дело было заведено по результатам проверки надзорного органа. По решению суда омичка получила 2 года условно с испытательным сроком 2 года.

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