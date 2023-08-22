Опека отдала девочку из Омска приемной цыганской семье из Алтая

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура начала проверку по истории 9-летней омички. Девочку опека отдала приемной семье из Алтайского края. Сейчас за права семьи и ребенка борется правозащитница Алеся Григорьева.

– После очередной ссоры мама уехала из дома, а папа выпил, девочка ушла ночевать к соседке, о том, где находится никому не сказала. Соседка на второй день не смогла связаться с мамой и отдала ребенка органам опеки. Ребенка поместили в приют «Гармония», родителям не отдавали, – рассказала историю правозащитница.

Информация просочилась в СМИ. После ряда публикаций на контроль дело взяли в надзорном органе.

- В ходе проверки прокуратура даст оценку законности действий органов опеки и попечительства при изъятии ребенка от родителей и передаче в замещающую семью. По результатам проверки при наличии оснований будет принят исчерпывающий комплекс мер прокурорского реагирования, - сообщила пресс-служба ведомства.

Тем временем, известно, что семья у юной омички полная. Есть мама и папа. Отец девочки вовсе является ветераном чеченской войны, награжденный орденом Мужества. У четы есть трехкомнатная квартира.

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