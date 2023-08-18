Спасти омский Иртыш можно, построив 16 водохранилищ в России и Казахстане

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Во второй половине жаркого сибирского лета омичи только и обсуждают резкое и катастрофическое падение воды в могучей сибирской реке. По данным Обь-Иртышского УГМС, в начале августа уровень реки понизился на 204 см. Такого с этой рекой еще не случалось. В предыдущие даже самые засушливые годы падение составляло не больше 136-140 см.

«КП-Омск» публиковал ранее мнение председателя Наблюдательного совета некоммерческой организации Института демографии, миграции и регионального развития, лауреата премии Президента РФ в области образования, действительного государственного советника РФ 3 класса Юрия Крупнова о том, что водозабор на территории Китая, откуда течет Иртыш, осталось прежним. И в первую очередь, на осушение реки негативно повлияли разработки русловых карьеров вверх по течению, которые не прекращают вести вот уже 70 лет.

При этом прогноз эксперта не утешителен - что при дальнейшем безобразном отношении к Иртышу к 2030 году уровень воды в нем может снизиться в 2 раза. А через 20 лет при продолжении хаотической индустриальной активности на всем протяжении Иртыша уже не фантастическими будут прогнозы и о его высыхании и превращении в слегка омываемую оставшейся водой цепь островов. Единственный способ остановить умирание великой реки – заняться его реконструкцией, как это делают все передовые страны, от ЕС до Китая и дальше.

- Регулирование стока реки должно быть проведено на основе ее реконструкции в непрерывные каскады плотин и водохранилищ. Правильно построенный каскад плотин – первый и главный признак цивилизации. Поэтому у обмеления Иртыша и в районе Омска и по всему руслу имеется еще более фундаментальная причина – отсутствие необходимых подпоров, плотин, т.е. отсутствие регулируемости реки, поскольку не реализована в полном виде разработанная в 1950-х годы Ленинградским отделением Гидроэнергопроекта-Гидропроекта схема комплексного использования реки Иртыш. Согласно этой схеме предполагалась реконструкция реки в непрерывный каскад из 16 ступеней, в том числе на территории Казахстана 12 ступеней, на территории России 4 ступени. При этом советская схема опиралась на схему 1909 года Междуведомственной комиссии для составления плана работ по улучшению и развитию водяных сообщений Империи, - подчеркнул Крупнов.

Таким образом специалисты института демографии предлагают договориться с Китаем и Казахстаном и начать полноценное строительство плотин.

- В настоящее время из 16 запланированных ступеней каскада плотин построены и эксплуатируются только 3 - и все они на территории Казахстана: Бухтарминская, Усть-Каменогорская, Шульбинская (недостроена). Позже в Казахстане сооружена отсутствующая в проекте Булакская ГЭС, - рассказал Крупнов. - При этом выработка электроэнергии при правильной организации каскада плотин не только за 5 – 7 лет закрывает затраты на их строительство (в отличие от нынешних безвозвратных вливаний из бюджета), но и долгие десятилетия будет «молотить» прибыль для области и страны. Поэтому надо не охать и ахать, и даже не глубины замерять и страшные истории про экологию рассказывать, а сначала поставить ясную государственную цель – реконструкция реки Иртыш и в сотрудничестве с Китаем и Казахстаном проектирования и строительства единой Иртышско-Обской глубоководной магистрали с транспортировкой грузов из Китая на Севморпуть.

Наконец, Крупнов приводит в пример бережное отношение к рекам и сохранение их свойств при помощи плотин выше 15 метров, которые применяют повсеместно в мире. На начало 2000-х в КНР построено больше 25 тысяч таких плотин, в США - 6400, в Индии и Японии - немногим меньше 3000, в России - всего 62.

- При обустройстве магистрали только на российской территории будет построено 3 – 5 новых ГЭС, которые будут ежегодно производить минимум 2 млрд кВтч/год.Это позволит перейти в управлении от нынешнего бескультурья и антицивилизационного хулиганства к культуре работы с великой рекой. Одновременно это станет и своего рода госпланом по экологическому оздоровлению реки – иначе все экологические тревоги так и останутся пустым звуком, - завершил эксперт.