Постоянно растет: Омск оказался в лидерах по самому дешевому бензину в стране

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

ПромРейтинг составил ТОП стоимости автомобильного топлива в регионах страны. За основу взяты показатели июля 2023 года.

Так, по данным аналитиков, на 10-ой строчке разместилась Омская область. Здесь за литр бензина в среднем нужно отдать 51 рубль 13 копеек.

Среди лидеров Алтайский край, где можно купить бензин за 49 рублей 30 копеек, Курганская область - 49 рулей 62 копейки и Татарстан - 49 рублей 72 копейки.

Самый дорогой бензин в стране продается в Якутии, там за литр просят 76 рублей 6 копеек. На последних строчках также Магадан и Сахалинская область с ценой в районе 74 рублей.

Между тем, по последним наблюдениям омских СМИ, стоимость бензина в регионе растет, как говорится не по дням, а по часам. Только за июль некоторые марки подорожали сразу на два рубля, а с начала года АИ-98 подорожал на 5 рублей.

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