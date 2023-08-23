Омские энергетики составили ТОП мест для зарядных станций электромобилей

Омские энергетики составили ТОП-лист мест установки зарядных станций для электромобилей. Больше половины опрошенных омских автомобилистов готовы пересесть на электромобили в скором времени. О возможности покупки машины на электротяге задумывался каждый пятый. Это следует из результатов опроса, проведенного Правительством Омской области и компанией «Россети Сибирь».

На вопрос, какие зарядные станции и где нужно установить, 25% опрошенных выступают за установку быстрых ЭЗС между городами, и 25% хотели бы видеть быстрые ЭЗС на парковках торговых центров и кафе.

Рассуждая о наиболее весомых стоп-факторах, препятствующих покупке электромобиля, треть респондентов высказали мнение, что существующего числа ЭЗС явно недостаточно для приобретения экологичной машины. 17,4% переживали за суровые сибирские морозы: низкие температуры, по их мнению, не позволят эксплуатировать электромобиль зимой. Об этом подробнее читайте здесь.

17% ссылаются на большую удаленность ЭЗС от дома, а 12,5% считают, что электромобиль не стоит покупать, поскольку негде его обслуживать.

Проанализировав результаты опроса, специалисты «Россети Сибирь» составили перечень мест для установки ЭЗС в Омске: на первом месте железнодорожный вокзал (15,3 %), на втором – ТЦ «Триумф» (13,7 %), на третьем - ТЦ «Мега» (13,5 %). Далее по убывающей: автовокзал, кинотеатр «Первомайский», «Атриум — Кино», ТРК «АТ-Маркет на Московке» и Драмтеатр.

Опрос проводился в рамках договоренностей главы региона Виталия Хоценко с генеральным директором ПАО «Россети Сибирь» Павлом Акилиным с целью «перезагрузки» региональной программы развития электрозарядной инфраструктуры.

Фотоматериал предоставлен пресс-службой ПАО «Россети Сибирь».