Омский облсуд отклонил жалобу о незаконном обыске в квартире священника Бабуры

Фото: russoff.livejournal.com.

22 августа омский облсуд в лице судьи Курнышовой отклонил апелляционную жалобу, поступившую от супруги священника Николая Бабуры, Анастасии, на проведение незаконного обыска в их квартире. Отметим, что обыск состоялся 10 марта 2023 года, самого иерея днем ранее обвинили в совершении развратных действий против 12-летнего сына прихожанки, которые якобы имели место быть еще в феврале 2023-го. Мать пошла с заявлением в полицию только 2 недели супстя после предполагаемой даты преступления.

- Обыск проводился без постановления суда. Процессуально такая процедура может быть проведена, когда дожидаться постановления равно по смыслу терять драгоценные минуты, то есть в отношении опасных преступников или какой-то угрозы. Мы же с правозащитниками пытаемся доказать, что ничего подобного не происходило: у нас в доме были изъяты гаджеты, на которых не нашли ничего противозаконного, наличные деньги, постельное белье, - сообщила Анастасия.

Для нее в этом деле нестыковки и процессуальные накладки особенно заметны и болезненны. По понятным причинам. Но есть и те, которые действительно противоречат нормам. Или, по крайней мере, не укладываются в нормы разумного понимания.

Во-первых, самого священника при обыске не было. В это время в квартире была одна Анастасия. Ранним утром с 7.00 до 8.37, пока проходил обыск, молодая женщина была больна, с высокой температурой, у нее диагностировали острое воспаление.

- Условий для обыска, не терпящих отлагательств, суд так и не указал, - сообщила супруга подозреваемого.

Почему следователь вообще изъял деньги, которые отношения к делу не имеют и не получены незаконным путем, тоже вопрос. При этом их до сих пор не вернули. Отдали только сотовый телефон Анастасии и только в июле 2023-го года. Насколько затянуты процессуальные сроки по изъятым предметам, которые вещдоками так и не стали (да и быть не могли) - тоже вопрос открытый.

Наконец, последний неприятный факт - забрав тот самый мобильный, Анастасии не предоставили возможности совершить звонок с другого устройства, например, своему адвокату или кому-то из близких. О том, что на такой каждый из нас имее право, знают даже школьники.

А теперь соберем все вместе. И с точки зрения ни в чем не виноватой и не подозреваемой Анастасии. Женщина больна, отлеживается дома, пьет таблетки. Ранним утром они с мужем, как и всегда, как и все другие, заняты сборами на работу, в данном случае - супруга на служение. К ним приходят люди, да в погонах, но без судебного постановления на обыск. При этом неприкосновенность ее жилища защищена Конституцией. Мужа тут же арестовали, вслух обвинения не предъявили, документа на арест - тоже. В чем именно подозревают мужчину, супруги в момент пришествия следователей так и не узнали.

При этом из дома забирают все, что может иметь отношение к делу и не может - постельное белье, цифровые устройства, наличность. Позвонить адвокату не дают. Возращают несостоявшиеся вещдоки частично и спустя целых 5 (!) месяцев. На деньги до сих пор наложен арест, с апреля 2023 года, но почему, суд не сообщает и не аргументирует. Арест и точка.

Мы даже не беремся спорить, что следствие, наверняка, идет и очень кропотливое. Недаром, арест в августе продлили еще на 3 месяца. В связи с тем, что законом запрещено что-то озвучивать по делам в отношении несовершеннолетних, о ходе дела и доказательтсвах не сообщают, в том числе и адвокату подозреваемого...

Но есть в нашей стране и презумпция невиновности, о которой все почему-то забыли, и права, которые должны соблюдаться для обеих сторон. Иначе завтра некий ребенок скажет, что вы его, ну, предположим, ударили. Синяков нет, ушибов тоже. Спустя две недели мать напишет на вас заявление. И начнется... Да-да, все то же самое, о чем написано выше.

Отметим, что с мая по июнь дело о законности этого обыска рассматривали в Первомайском районном суде города Омска. Затем - по апелляционной жалобе в облсуде. А с августа юрисдикция перешла в Советский районный суд. Спустя полгода, в Первомайском суде вдруг встрепенулись - квартира, о которой речь ведь в Советском районе находится.

Так что странности не закончились. Но мы продолжаем следить за их развитием.

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