Омский общественник Александр Грасс встал на сторону иерея, которого обвиняют в разврате малолетнего

Накануне в омских соцсетях распространилась информация о том, что 35-летнего священнослужителя Николая Б. подозревают в совращении 12-летнего мальчика. Якобы, парень (с возможными отклонениями в развитии - со слов свидетелей дела) сообщил еще в марте-апреле маме о разврате во время ночевок у настоятеля местной церкви. При том, что у Николая есть законная супруга, а сами ночевки случились пару раз в феврале. Затем, мать подала заявление. И завертелось - иерея общественность, не дожидаясь приговора, уже признала виновным. Есть и масса других «но» в этом деле. Каких именно, «КП-Омск» спросила общественника Александра Грасса, который с первых минут следит за развитием событий.

- Иерей Николай Б. из Омска стал в одночасье известен всему православному и противоборствующему «третьему Риму» миру, «благо-даря» сводкам местного Следкома. И, как я полагаю,… утечке информации из недр силовых ведомств. По версии омского СУСКа (и по утверждениям СМИ), служитель сексуально развратил несовершеннолетнего послушника, который… ночевал у него дома. Об этом, вроде как, поведал сам пацан и его мать, которая спустя 2-3 недели после, якобы, растления удосужилась-таки написать заявление в правоохранительный орган, - рассказал Грасс.

Правозащитник возмущен особенно тем, что имя и фамилия иерея стали известны одному из омских СМИ со ссылкой на закрытый источник среди следователей. Разглашение данных предварительного расследования является должностным преступлением.

- Его участие, умысел еще ничем не доказаны: нет ни обвинительного заключения, ни приговора Фемиды, а его уже публично облили дерьмом на веки вечные. Да с такой нечистой силой, что отмыться уже не удастся всей последующей жизнью. Что касается фундаментального принципа «презумпции невиновности», то эта мифологическая дефиниция, вообще, оказалась в Омске растоптана и забыта, - комментирует Грасс.

Он уверен, что священника оговорили. И причин называет несколько. Первая - профессиональная зависть. Из-за полного запустения небольшого храма на окраине Омска с должности настоятеля был отправлен восвояси предшественник Николая.

- На последнее место своей церковной деятельности 35-летний омич был рукоположен совсем недавно – в мае 2022-го года. Приход Храма Нерукотворного Образа Спасителя (так называется часовня на пересечении улиц Менделеева и Химиков в городке Нефтяников) клирик принял в плачевном состоянии. Паства здесь пребывала в смятении, храм и его окрестности – в забвении. Внутри сооружения – копоть, грязь, изрядно потасканная религиозная утварь. Перед ресурсоснабжающими организациями – долги, даже перед епархией имелись просроченные обязательства за отпущенные свечи, иконы, образа, ладан. Николай берется за работу, засучив рукава рясы, ему помогают его ближайшие родственники, привыкшие трудиться не на страх, а на совесть. В краткие сроки закрыты долги за свет и электричество, погашена задолженность перед епархией. Храм не узнать ни снаружи, ни внутри. Увлеченные примером отца к облагораживанию храма массово подтягиваются и местные прихожане. При этом со стороны предшественника уже доносятся угрозы поквитаться, даются заверения, что «Коля здесь не надолго», «скоро все закончится», «я еще вернусь». Никто на это до поры до времени серьезного внимания не обращал, - акцентирует внимание Грасс.

Вторая причина оговора - отказ назойливой прихожанке.

- Одна из послушниц стала откровенно… преследовать молодого и по-мужски колоритного иерея. Ранее она точно таким же образом вела себя с прежним диаконом – заглядывала широко раскрытыми очами ему в рот, невпопад прижималась к рясе, хваталась руками за кадило, целовала крест на груди. Одним словом, была не сдержанна и вспыльчива в своих эмоциях. Сама себя молодая женщина назначила «старостой храма» и, видимо, с высоты занятой ею должности пристально следила за всем происходящим. С приходом иерея Николая послушница, она же – «староста», еще ретивей принялась за исполнение возложенных на себя общественных обязанностей. Куда священник – туда и она. Преданный взгляд, готовая ко всему фигура смирения и преданности. У тех, кто приходил в часовню в первый раз, складывалось стойкое восприятие, что перед ними –… счастливое семейство! За статным иереем по пятам кроме вожделеющей женщины ходили двое ее детей. Как хвостики. Не мудрено, что вскоре в храм стали поступить записки от прихожан с содержанием о проведении службы на предмет… «сохранения семьи отца Николая». Настолько всем стало казаться происходящее не вписывающимся в церковные и житейские каноны, - продолжает Александр.

При этом иерей женат несколько лет и счастлив в браке. По словам родителей, Николаю пришлось все-таки серьезно поговорить с женщиной и дать ей посильный отпор. Возможно, чувства прихожанки были оскорблены.

Наконец, очень возмущен правозащитник оказался отношением родителей мальчика к вопросам воспитания. Как полноценного и здорового ребенка отправляли на ночь в чужую семью?..

- Удивительно, но никого не волнуют элементарные вещи, например, «о надлежащем исполнении родителями своих прав и обязанностей». Не волнует эта ситуация ни полицию, ни сотрудников районного отдела ПДН, ни органы опеки... На мой взгляд, для этого должны быть соответствующие письменные и надлежаще заверенные разрешения законного представителя и следователя, коих, скорее всего, нет в наличии, - резонно комментирует Александр.

- Своих детей у нас нет. Мальчик ночевал у нас по просьбе своей мамы. Она его оставляла в храме после вечерней службы, а младшего сына уводила домой, укладывать спать. Муж пытался отправить старшего сына на такси. Но мама не соглашалась. Просила, чтобы мы оставили его дома. Пусть ночует, - говорила она. Происходило все это в отсутствии отца мальчика, т.к. он работает вахтовым методом. Когда муж с мальчиком приходили со службы, ужинали, читали каноны по молитвослову и расходились по комнатам. Утром рано вставали и шли на службу, - сообщила супруга Николая Анастасия.

Квартира у четы небольшая - совершать что-то противоправное невозможно. Это частично подвердило последнее заседание Омского областного суда, который отменил постановление от 10 марта текущего года. В эту дату в 6 утра в квартиру Анастасии и Николая нагрянули следователи, изъяли мобильные и компьютерные устройства, деньги, электронные носители. Собирались провести экспертизу, но результаты процедуры чересчур затянулись. Спустя 4 месяца в деле не было представлено акта, который бы подтверждал наличие противоправных (читай - порнографических и эротических материалов) в гаджетах супружеской пары.

В связи с этим адвокаты подали иск об отмене постановления. И здесь облсуд встал на сторону супругов. Часть имущества за неимением улик была возвращена Анастасии.

- 21 июня следственный комитет вернул часть имущества по постановлению облсуда, которое ранее было изъятого 10 марта при обыске в нашем доме, а именно телефоны и ноутбуки, не найдя в них никаких компрометирующих сведений, - подчеркнула Анастасия. - Сегодня, 5 июля, было очередное заседание в Первомайском районном суде. Меру пресечения не изменили, Николай по-прежнему в СИЗО. Следственным органам суд еще один месяц дал на расследование, то есть это уже пятый месяц...

Другими фактами, кроме слов мальчика и его мамы, следствие не делится и, сделаем предположение, не располагает. «КП-Омск» продолжает следить за развитием дела. И мы готовы предоставить слово следственным органам Омской области, которые занимаются этим делом.