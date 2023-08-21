Зарплата в Омской области выросла до 57,7 тысячи рублей

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Любопытными цифрами делится Омскстат. В июне 2023 года средняя номинальная заработная плата жителей Омской области составила 57 771 рубль.

По сравнению с маем уровень начислений увеличился на 2,5 тысячи рублей. Всего по итогам второго квартала 2023 года показатель стал выше на 6,4 тысячи рублей.

Правда, как отмечают статистики, реальная зарплата выросла на 4,5 % в сравнении с маем.

К слову, среднемесячная номинальная зарплата рассчитывается делением фонда начисленной зарплаты работников списочного и несписочного состава на среднесписочную численность работников и на количество месяцев в отчетном периоде. А вот реальная характеризует покупательную способность.

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