Резкое похолодание придет в Омскую область после 30-градусной жары

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Столбик термометра днем в субботу, 19 августа, должен подняться до +30 градусов. Такая погода в Омске была спрогнозирована синоптиками. Но после жары в регион придет похолодание.

В воскресенье столбик термометра днем опустится до +18 градусов. Ожидается местами небольшой дождь. Ветер северо-западный до 12 м/с. Атмосферное давление начнет расти.

Уже в понедельник, 21 августа, днем без существенных осадков, + 19...+ 24°C. Ночью похолодает до +5 градусов. Возможен туман. Ветер юго-восточный до 11 м/с.

Вторник будет дождливым и с грозой. В дневные часы потеплеет до +28 градусов. Ночью + 8...+ 13°C. Ветер юго-западный местами порывы до 15 м/с. Атмосферное давление начнет падать.

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