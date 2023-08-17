Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Омскую область к выходным придет 30-градусная жара и дожди с грозами. Подробнее о том, как будет погода в Омске, рассказали в Обь-Иртышском УГМС.

Сегодня, 17 августа, днем температура воздуха составит от +22 до +27 градусов. Местами по области пройдет небольшой дождь. Ветер северный, северо-западный от 8 до 13 м/с.

В пятницу, 18 августа, в ночные часы ожидается до +7...+12 градусов и без осадков. Днем столбик термометра поднимется до отметки в +23...+28 градусов, местами лишь до +18 градусов. В течение дня синоптики прогнозируют кратковременные дожди с грозой. Ветер западный, северо-западный со скоростью от 7 до 12 м/с.

В субботу, погода в Омске на день обещает быть жаркой и дождливой. Так, ночью будет от +9 до +14 градусов. В ночные и утренние часы возможен туман. Днем воздух прогреется до +25...+30 градусов. В течение суток на территории региона ожидаются кратковременные дожди с грозой. Ветер западный, юго-западный со скоростью до 7-12 м/с, в отдельных районах порывы до 17 м/с.

ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАС В СОЦСЕТЯХ:

Одноклассники

ВКонтакте

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Почта: natalia.verkunen@phkp.ru