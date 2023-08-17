Судьба Омского кадетского корпуса была решена еще в июне

Фото: официальный сайт Омского кадетского корпуса

Протокол от 27 июня 2023 года, который касается судьбы бывшего здания Омского кадетского корпуса, опубликовал НГС55.

Как оказалось, вся информация, которая постепенно выдавалась в СМИ, касательно части строений корпуса, была придержана. Выдавалась «порциями». Ведь еще до передачи из городской в областную собственность – комплекс зданий уже был пристроен.

Заседание прошло с участием вице-губернаторов Валерия Бойко, Вадима Чеченко, Андрея Шпиленко, министра транспорта Динара Курманова, министра строительства Александра Рашко, министра энергетики Владимира Шнипко, главного архитектора Омской области Натальи Старченковой, гендиректора Агентства развития и инвестиций Омской области Евгения Ковтуна и мэра Омска Сергея Шелеста.

Тогда обсуждались три вопроса, по итогам которых правительство одобрило концепцию реновации екатеринбургской компании «Брусника», которая строит «Кварталы Драверта» на Левобережье. Именно эту компанию предрекают на застройку территории части бывшего комплекса зданий Омской кадетки.

Вице-губернатору Валерию Бойко было поручено создать рабочую группу, которая будет заниматься реализацией этой концепции. Также вместе с Сергеем Шелестом необходимо продумать, как передать инвестору земельный участок для комплексной застройки. Третья задача была поручена всей рабочей группе — придумать, что делать с самим зданием.

Судя по протоколу, это может быть гостиница, или казачий кадетский корпус. Последний вариант был озвучен на пленарном заседании Горсовета при согласовании народными избранниками передачи недвижимости и земли под ней в собственного области. Еще тогда депутат Сергей Дроздов завещал, чтобы этот объект не повторил судьбу здания, расположенного возле метромоста.

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