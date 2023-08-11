«Брусника» из Екатеринбурга намерена застроить исторический комплекс Кадетского корпуса в Омске

Фото: официальный сайт Омского кадетского корпуса

Корреспонденты «Города55» побывали на заседании омского отделения Союза архитекторов России и выяснили любопытную вещь.

В рамках встречи была подтверждена информация, что часть зданий бывшего омского Кадетского корпуса может быть снесена под жилой квартал. Застроить его намерена «Брусника» из Екатеринбурга.

Напомним, компания появилась в Омске во времена губернаторства свердловчанина Александра Буркова. Тогда застройщик получил землю без торгов на Левобережье. Там был запроектирован целый микрорайон - «Кварталы Драверта», который сейчас возводится строителями.

А вот «клубок» с Кадетским корпусом начал раскручиваться не так давно. Сначала на левом берегу Минобороны РФ построило новый городок для кадетов, потом передало здание на улице Ленина правительству Омской области. Те же с успехом перевели его в ведомство города.

Летом 2023 года департамент имущественных отношений, видимо решив избавиться от ответственности, вновь вернул комплекс зданий региону, заявив, что он находится в аварийном состоянии и может обрушиться. После согласования передачи городским парламентом, в региональный минкульт бизнесмен из Екатеринбурга Иван Шулев вынес на общественное обсуждение проект изменения охранных зон комплекса зданий кадетского корпуса, предполагающий снос почти всех построек, за исключением здания XIX века, и строительство на их месте высотных объектов.

За расследование взялся «ОмскИнформ». Тогда издание выдало инсайдерскую информацию, которая сейчас подтверждается: территорию планируют использовать под застройку. Ее обещали екатеринбургской компании.

– Почему появилась здесь «Брусника»? Они собираются зайти туда по программе комплексного развития территории. Это был проект, который никем еще не утвержден. «Брусника» появилась, потому что нужно приводить кадетский корпус в порядок. Одно из условий захода на эту территорию было то, что они здание кадетского корпуса приведут в порядок, реконструируют за свой счет, – цитирует «Город55» главного архитектора Омска Романа Воробьева.

В ходе заседания выяснилось, что «Брусника» предлагает сохранить исторически ценные объекты, а остальную территорию застроить.

– Все заинтересованные стороны – и власти, и жители города, и эксперты – понимают, что кадетскому корпусу необходима реконструкция. Сейчас здание и прилегающее к нему пространство фактически не используются, они вырваны из городской ткани. Текущие ограничения сводят возможность реализации любого проекта в этой локации к нулю. Поэтому необходимо установить новые правила, – подчеркнули в компании.

Правда эта история пока не устраивает большинство омичей. Архитекторы, историки, общественники выступают против инициативы. И многие ждут экспертизы, которая должна указать на состояние комплекса зданий. Обследование аварийности должно занять полгода. А пока из объекта культурного наследия, расположенного в самом «сердце» Омска пропадают ценные вещи.

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