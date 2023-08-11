«Разбирают на запчасти»: из старого здания омского Кадетского корпуса начали пропадать ценные вещи

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Из памятника культурного наследия федерального значения - бывшего здания омского Кадетского корпуса пропали чугунные лестницы. Об этом пишет БК55.

Якобы омское отделение Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры пожаловалось в региональный минкульт на сие безобразие.

«КП-Омск» обратилась к руководителю омского отделения Никите Шалмину. По словам архитектора, в министерство культуры отправлен запрос на проведение проверки.

- Мы не можем сказать, что там исчезла чугунная лестница, так как не имеем туда доступа. Нам просто поступил сигнал, что идет процесс не очень приятный. Мы обратились в минкульт, чтобы они меры приняли. И вообще, чтобы прояснить ситуацию, - прокомментировал«КП-Омск» Никита Шалмин.

Напомним, совсем недавно здание бывшего Кадетского корпуса перешло в ведение региона. Городская администрация ранее заявила, что объект находится в аварийном состоянии. А теперь в минкульте должны оценить комплекс зданий, так как помещения, которые были построены в разные годы, хотят вынести из числа исторических. Местные СМИ и общественность предполагают, что некто захотел завладеть «лакомым кусочком» в самом сердце Омска.

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