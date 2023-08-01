Земля под Омским кадетским корпусом нужна была бизнесу еще во время правления Полежаева

Фото: Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Скандальную информацию рассказал бывший начальник Омского кадетского корпуса Николай Кравченко, который руководил учебным учреждением до 2020 года. Интервью публикует РИА «ОмскИнформ».

Главный вопрос, который волнует фактически каждого омича сегодня - рухнут ли здания бывшего кадетского корпуса, расположенные на улице Ленина. Об аварийности объекта заявил департамент имущественных отношений. Но вот бывший руководитель уверен, что ничего критичного там не было.

- Там ведь даже плит перекрытия нет – просто балки из лиственницы, которая никогда не гниет. Чем больше воды на нее льешь, тем она становится крепче. Да, начались подвижки фундамента из-за нового дома: его построили по соседству, и грунтовые воды пошли. Из-за этого возникли трещины, но они не были критичными. Еще в 1999 году мы стягивали стены, укрепляли фундамент. Текущий ремонт каждый год проводили, и область нам помогала. Сначала для двух рот сделали, потом еще для одной. Кадетский корпус был не в идеальном состоянии, но точно не в аварийном, - заявил собеседник.

Павда, по словам Кравченко, это уже не первая история со зданиями образовательного учреждения, которое заканчивали выдающиеся деятели Российской Империи. Еще в 1999 году на землю под кадеткой были планы у местного бизнеса. Там предполагалось построить жилье. Но все утихло после того, как должность губернатора в 2012 году покинул Леонид Полежаев.

- Место намоленное во всех смыслах слова. Там можно быстро территорию застроить и заработать много денег. А на историю, на все остальное бизнесу у нас наплевать. И это не первая попытка захвата данной земли. Если говорить откровенно, мы были костью в горле для желающих занять эту лакомую землю, - заявил руководитель.

Между тем, городские депутаты сейчас передали здания кадетского корпуса в ведение региональных властей. Они в свою очередь должны пролоббировать размещение там казачьего училища и отремонтировать часть зданий. Другую часть, которая является якобы аварийной, наверняка должны снести. Минкульт уже вынес на общественное обсуждение новые охранные зоны. Согласно документу, ценность имеет лишь Т-образное главное здание корпуса, а другие объекты можно снести и построить на их месте все что угодно.

- Общественности никто ничего не говорит и не посвящает в планы по открытию казачьего училища. Но что там можно будет открывать, если ни плаца, ни банно-прачечного корпуса, ни столовой не будет, а территорию застроят, - рассуждает Николай Кравченко.

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