Карьера, как дом в Нефтяниках: 10 лет грозит экс-начальнику Фонда капремонта Марине Степановой за обрушившийся в Омске дом

Фото: kapremontomsk.ru

В суд ушло уголовное дело о злоупотреблении полномочиями в отношении бывшего руководителя омского Фонда капремонта Марины Степановой. Женщину считают причастной к обрушению стен в жилом доме на улице 20-го Партсъезда в августе 2022 года.

- В период с 26 февраля 2019 г. по 20 января 2021 г. руководитель фонда, зная о том, что многоквартирный дом № 53 по ул. 20 Партсъезда в г. Омске нуждается в проведении капитального ремонта, не приняла меры к созданию благоприятных и безопасных условий проживания граждан, проведению капитального ремонта его общего имущества, - поясняет прокуратура.

Правда сама обвиняемая вину не признает. Дело будет рассматривать Советский суд.

Отметим, это не первая «уголовка» чиновницы. Под следствием она находится с 2021 года, параллельно ее обвиняют в коммерческом подкупе и получении взятки.

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