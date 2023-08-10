Обрушение грозит еще одному дому в Омске – грунт пополз возле новостройки на Енисейской

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Очередное обрушение дома грозит Омску. Теперь, правда, это новостройка, расположенная на улице 3-я Енисейская.

На минувшей недели о ситуации рассказывали «Вести.Омск». В материале телекомпании рассказывалось о том, что пока вместе с землей «пополз» асфальт. Но ситуация с домом, который расположен недалеко от берега Иртыша, крайне устрашающая.

10 августа на месте начала работу комиссия по ЧС. Сейчас оценивают ситуацию мэр Омска Сергей Шелест, прокурор Павел Попов и представители регионального управления МЧС.

- Несмотря на то, что застройщик уверяет в надежности самой постройки и в том, что дом стоит на «материнском» грунте, мы должны проработать разные варианты развития событий. Ближний к провалу подъезд пока полностью не заселен, в нем проживают 60 человек. В подвале здания установлены маяки. Мониторинг осуществляется круглосуточно. Если будет понятно, что подъезд «пополз» — людей незамедлительно отселим. Все алгоритмы есть, - сообщил Сергей Шелест в своем телеграм-канале.

Фото: телеграм-канал Сергея Шелеста

Пока специалисты проводят все необходимые работы для оценки ситуации и установления причин ЧП. Прокуратура уже организовала проверку. Ситуацию оперативно докладывают главе региона Виталию Хоценко.

Напомним, что в 2022 году 12 августа произошло обрушение части дома в Нефтяниках. Две стены рухнули на улице 20 Партсъезда. К счастью, как сообщали официальные представители, никто не пострадал. Жильцам выдали материальную помощь.

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