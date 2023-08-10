Разрушающееся историческое здание в Омске латают могильными плитами

Фото: РИА «Омск-информ».

В центре Омска разрушается двухэтажное здание начала XX века на пересечении улиц Жукова и Звездова, признанное памятником архитектуры регионального значения «Особняк». Стены и фундамент особняка буквально «изнывают» от трещин, штукатурка с них продолжает обваливаться.

Как отмечает РИА «Омск-информ», латать разрушающееся здание решили оригинальным способом — с помощь могильных плит. Плита, видимо, с одного из городских кладбищ укрепляет парапет лестницы у входа. Выбор столь необычного материала для мелкого ремонта можно объяснить организацией, находящейся внутри здания, — БУ «Комбинат специальных услуг». Для справки: бюджетное учреждение занимается вопросами похоронного дела, в частности, управлением омскими городскими погостами.

Примечательно, что 10 лет назад прокуратура обязала БУ «Комбинат специальных услуг» разработать план работ по реставрации здании. План был разработан, однако до его реализации так и не дошло.

– О плачевном состоянии этого памятника архитектуры мы знаем. Здание находится в муниципальной собственности. Скорее всего, будем подавать исковое заявление об обязании собственника – мэрии города отремонтировать здание, — приводит издание комментарий начальника управления по сохранению и государственной охране объектов культурного наследия минкульта Омской области Олег Плющаков.

Напомним, ранее «КП-Омск» писало о борьбе омского архитектурного сообщества за еще одно историческое здание в центре города. Речь идет о бывшей фабрике «Луч». Угрожают зданию планы семьи семья бизнесменов Игоря и Александра Антропенко.

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