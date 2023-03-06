«Территория трактовалась как главная городская площадь»: архитекторы борются за еще одно историческое здание Омска

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2023 год в Омске начался с такого же архитектурного хаоса, что и год ранее. Мэрия Омска получила запрос на увеличение плотности и высотности застройки - до 25 метров, в районе адреса: улица Интернациональная, 29. Напомним, здесь располагается заброшенное здание бывшей обувной фабрики «Луч», буквально напротив Успенского собора и областной прокуратуры.

Архитектурное сообщество сразу выразило свое «фи» в отношении планов застройщика, коим является семья бизнесменов Игоря и Александра Антропенко. Первый, правда, сейчас якобы отошел от дел и депутатствует в Государственной Думе. Но дело здесь не в личностях, а в истории города.

Как оказалось, архитекторы и краеведы против планируемой застройки по нескольким причинам. Конечно, историческое здание сносить не будут, однако к малоэтажке пристроят 25-метровую махину, на фоне которой оно потеряется. Объект культуры, считай, утрачен.

Но это еще не все. По словам председателя правления ВООПиК Никиты Шалмина, застраиваемая территория еще с 30-х годов прошлого века имеет свое предназначение, только вот покуситься на нее никто не может, чтобы планы воплотить в жизнь. У чиновников нет прав создать здесь общественное пространство. За это спасибо приватизации.

- Территория перед фабрикой «Луч» и там, где сейчас находится представительство РПЦ - пристройка к Ольгинскому приюту - эта вся территория с 30-х годов во всех архитектурных проектах, исследованиях трактовалась как главная площадь города Омска. Потому что в городе нет главной площади, она отсутствует, - поясняет Никита Шалмин. - В 30-е годы обсуждался даже вопрос о сносе фабрики, расселении приюта, потом появились варианты, когда они должны были остаться на площади, такие приемы в архитектуре известны. За ними по улице Коммунистическая стоится стена, точнее, административное здание большое. Если внимательно посмотреть, то специально под это сделан поворот на Тарской, где стоит высотное здание угловое - свечка. Это был как задел. Каримов прорабатывал этот вопрос. То есть, эта стена должна идти к Орджоникидзе, не доходя до нее - вторая свечка. Там предполагалась симметричная композиция. В центре располагалась быть арка, а перед «Лучом» площадь формировалась, могла быть вода - фонтан. То есть, пространство, которое трактовали как главное «тусовочное» место.

Но, видимо, планам, которые разрабатывались почти век назад, не суждено сбыться. По данным источников «КП-Омск», разрешение на увеличение плотности и высотности департамент архитектуры уже выдал и даже успели внести изменения в ПЗЗ.

Напомним, подобная ситуация складывается на территории бывшей ТЭЦ-1, расположенной у Речного вокзала. Это тоже объект культуры, и там также должен появиться жилой комплекс. Кстати, возводить его планирует всё тот же застройщик, что и территорию бывшей фабрики «Луч».

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Но как всегда, мнение местных жителей никто не спросил (подробнее)