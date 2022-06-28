«Урбанистический натюрморт» в историческом центре Омска возле ТЭЦ-1 одобрили российские архитекторы

Фото: концепция застройки территории ТЭЦ-1 в Омске.

Жилую застройку в самом сердце Омска возле памятника истории ТЭЦ-1 продолжает лоббировать инвестор. На огороженной железным забором территории должны появиться три дома этажностью не выше 6-ти этажей с подземным паркингом на 550 машин. Всё это станет элитным ЖК на берегу Оми прямо возле «Омской крепости».

Заселить исторический центр хочет ООО «Основа Холдинг» во главе с Александром Антропенко, который когда-то возглавлял «МРСК Сибири», а теперь хочет построить рядом с бывшим офисом жилой дом.

Компания неоднократно представляла на суд специалистов и общественные слушания горожан свой проект застройки. Но каждый раз сталкивалась с недовольством людей, которые высказывались против жилья в центре города.

Архитектурное бюро Асадова в очередной раз переделало проект строительства и вместе с инвестором решили спросить мнение людей, которые никакого отношения к Омску не имеют. Но, правда, имеют архитектурное образование.

Главный архитектор Новосибирска Ложкин, бывший главный архитектор Екатеринбурга Абдуллаев и даже первый вице-президент Союза архитекторов России Владимир Бакеев поддерживают идею застройки прогулочной территории набережной Оми. Они все полагают, что построенное здание будет повторять представленный проект.

- Учитывая неизбежные исторические наслоения, город становится урбанистическом натюрмортом. Он интересен именно своим образным рядом. АСАДОВ сейчас работает с центром Омска и важно синхронизировать новое со старым, составить новый урбанистический натюрморт, - цитируют «Коммерческие вести» бывшего главного архитектора Екатеринбурга Тимура Абдуллаева.

И таких цитат от специалистов со всей страны, которые приняли участие в конференции на тему «Опыт градостроительного проектирования в городах-миллионниках», можно набрать массу. В противовес по-прежнему выступает председатель Омского отделения ВООПИиК Никита Шалмин и жители города, которые хотят с комфортом отдыхать в центре Омска, а также не стоять в огромных пробках из-за новых жильцов комплекса.

Чтобы задобрить народ и городских властей, инвестор заручился сделать проект благоустройства набережной Оми, через которую нужно построить пешеходный мост. Строительная документация будет безвозмездно передана во владения города, у которого навряд ли найдется лишняя копейка для реализации проекта.

- Реконструкция начнется в текущем году. Никаких митинговых площадок там не будет! Поймите, время идет. А ведь нам еще многое предстоит построить вместе! Обращаюсь к вам как к товарищам, друзьям, давайте организуем новое пространство для жизни. Если мы не построим жилье на берегу Оми, то здесь вообще так ничего и не будет, - заключил господин Антропенко.