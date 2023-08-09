К автобусам задом: новая остановка поразила омичей своим расположением к обществу

Фото: vk.com/omsk_live
На остановке общественного транспорта «Поликлиника» в Чкаловском поселке омичи увидели нечто странное. Новый остановочный павильон смонтирован задом наперед. Фотографиями поделились пользователи соцсетей.
- Смотреть через окна, не обрызгают! Выходить по факту прибытия транспорта с любой стороны остановки! Чего непонятно? Новые технологии, - смеются омичи в комментариях.
Между тем, на ситуацию отреагировали в мэрии. Чиновники пояснили, что объект не был смонтирован. Каркас был поставлен таким образом временно из-за поломки у подрядчика крана во время установки павильона.
- На днях павильон будет установлен должным образом на посадочную площадку, расположенную через дорогу, - прокомментировали в мэрии Омска.
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