К автобусам задом: новая остановка поразила омичей своим расположением к обществу

Фото: vk.com/omsk_live

На остановке общественного транспорта «Поликлиника» в Чкаловском поселке омичи увидели нечто странное. Новый остановочный павильон смонтирован задом наперед. Фотографиями поделились пользователи соцсетей.

- Смотреть через окна, не обрызгают! Выходить по факту прибытия транспорта с любой стороны остановки! Чего непонятно? Новые технологии, - смеются омичи в комментариях.

Между тем, на ситуацию отреагировали в мэрии. Чиновники пояснили, что объект не был смонтирован. Каркас был поставлен таким образом временно из-за поломки у подрядчика крана во время установки павильона.

- На днях павильон будет установлен должным образом на посадочную площадку, расположенную через дорогу, - прокомментировали в мэрии Омска.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Треть омичей так и не отдохнули этим летом даже в отпуске

Одним мало отпускных дней, другие не смогли расслабиться из-за мыслей о работе (подробнее)