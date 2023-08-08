Треть омичей так и не отдохнули этим летом даже в отпуске

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Трети жителей Омска осталась недовольна своим отпуском - одинм не хватило количества дней для полноценного отдыха. Другим помешали расслабиться переживания за работу, плохая погода и совместный отдых с родственниками. Такие ответы чаще всего встречали в опросе Группы Ренессанс страхование и Ozon Travel. Каждый третий житель Омска (40%) считает, что за первые два месяца лета ему так и не удалось полноценно отдохнуть, а 33% из них винит во всем недостаточное количество отпускных дней. Как правило, неудовлетворенность отпуском появляется из-за того, что омичи не могут расслабиться — об этом говорит почти каждый второй житель города (42%). От отдыха опрошенных отвлекают переживания за работу (22%). Вторым фактором, который помешал жителям города насладиться свободным временем, стала плохая погода (18%). Поездка вместе с родственниками заставляет напрягаться 14% омичей. В пятерку причин, которые мешают расслабиться, вошли языковой барьер (11%) и опасения за свою безопасность (7%). Если россияне не чувствуют себя отдохнувшими после летних путешествий, они выбирают дополнительные поездки в бархатный сезон: в сентябре и октябре зачастую меньше туристов, комфортнее погода и есть возможность организовать отдых на выгодных условиях. Отдых в летние месяцы, по данным аналитики Ozon Travel, в среднем обходится россиянам на 20% дороже, чем отдых в сентябре и октябре. А в 2023 году мы видим новый тренд: стоимость отдыха в октябре дешевле сентябрьских каникул на 12%, — рассказал генеральный директор Ozon Travel Михаил Осин.