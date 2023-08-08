Книги для детей и фантастика: Омичи встретятся с известными российскими авторами

Фото: Андрей АБРАМОВ

Завтра, 9 августа, в Омск прибудет Книжная Экспедиция. В рамках проекта «Книжные маяки России» в Омске пройдут круглые столы, встречи с читателями и другие мероприятия.

Омичи смогут встретиться с популярными современными писателями. Так, в 14:30 омичей ждут в Первой детской модельной библиотеки по адресу ул. Сулеймана Стальского, 7, чтобы отправиться в «Литературную кругосветку с Кристиной Кретовой». Кристина – детская писательница, автор книги «Аста-Ураган: географическое путешествие», ставшей бестселлером в первый же месяц продаж. А еще Кретова – сценарист и популяризатор географии и путешествий. Кристина является обладателем кубка «Международного детского фестиваля» в категории «Книги для детей старшего возраста» и лауреатом премии «На благо мира». Издала более 20 книг, большинство из которых являются бестселлером. Также Кристина Кретова сняла документальный фильм «Женщины и дороги. Путь к себе».

В то же время, в 14:30, на другой площадке книжного фестиваля – в Областной библиотеки для детей и юношества (ул. Красный Путь, 81) пройдет встреча с другой детской писательницей Юлией Брыковой. Юлия – член Российского книжного союза и Союза детских и юношеских писателей России. Брыкова является экспертом Национальной Молодёжной Литературной премии Роскультцентра, лауреатом IV Международного Большого детского фестиваля в номинации «Лучшая книга для детей в старшей возрастной категории» за книгу, которую она написала в соавторстве с Кристиной Кретовой. Юлия – автор пяти книг: «Ёжик в гостях у Клюкв», «Все тайны Нового года», «Говорим правильно», «Тоша в Стране послушного огня», «Война vs Детство».

Обсудить перспективы современной фантастики омичи смогут в 14:00 на площадке Омской государственной областной научной библиотеки им. А.С. Пушкина (ул. Красный Путь, 11, ауд. 304. Омский Музей книги). Любители фантастики встретятся с писателями-фантастами Николаем Ютановым и Сергеем Переслегиным. Николай Ютанов – не просто-писатель-фантаст, но и издатель, организатор и идеолог Конгресса фантастов России, руководитель исследовательской группы «Конструирование Будущего», а еще генеральный директор издательства «Terra Fantastica». А Сергей Переслегин – еще и исследователь, теоретик научной фантастики и футуролог.

Книжный фестиваль в Омске продлится один день. Посещение мероприятий бесплатное.