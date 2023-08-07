9 августа в Омск прибудет поезд с российскими писателями, поэтами и издателями

Фото: Пресс-служба администрации Омской области

3 августа из Санкт-Петербурга во Владивосток отправился литературный поезд. В 14 городах-участниках по пути следования Книжной Экспедиции состоится серия однодневных фестивалей. Мероприятия будут проходить днем, а ночью поезд будет следовать дальше. 18 августа он прибудет во Владивосток. Экспедиция проходит в рамках Всероссийского фестивального движения «Книжные маяки России».

В брендированных вагонах по городам России путешествуют известные писатели, авторы и издатели. В Омске литературные мероприятия пройдут 9 августа. Фестиваль пройдет в нескольких локациях, главная из которых – библиотека имени А.С. Пушкина. Литературные мероприятия пройдут в различных форматах. На протяжении всего пути следования поезда будут вестись прямые эфиры в социальной сети «ВКонтакте».

Так, на пленарном заседании в библиотеке имени А.С. Пушкина представители писательских организаций, библиотек, учреждений образования и культуры и администрации города вместе с участниками книжной экспедиции обсудят развитие культурного туризма в Омской области, развитие библиосферы и книгосферы. А в программе «Культурный код» в формате круглого стола Сергей Переслегин, Ирина Семенова и Елена Гудкова вместе с ведущим Романом Герасимовым поговорят о том, что такое высокие нравственные идеалы. В программе «Большая встреча с писателем» поклонники Кристины Кретовой смогут присоединиться к встрече онлайн и задать вопросы любимому автору. Также перед омичами выступят основатель петербургской книжной сети «Буквоед», общественный деятель, предприниматель Денис Котов.

Самое интересное событие для любителей литературы – встреча с авторами. Оно пройдет в каждом городе остановки Книжной Экспедиции в гибридном формате. В рамках фестиваля авторы-участники Экспедиции и другие авторы федерального масштаба встречаются со своими читателями, отвечают на вопросы о своем творчестве, литературе и не только. Встречи проходят онлайн и офлайн. Свои вопросы могут задавать как участники очного формата, так и те, кто подключается онлайн. Во встречах принимают участие такие известные авторы, как Андрей Курпатов, Сергей Лукьяненко, Дарья Донцова, Татьяна Устинова и многие другие.