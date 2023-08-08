Везде хорошо, где нас нет: омичи стали реже уезжать на МПЖ за границу

Фото: Мария ЛЕНЦ

За пять месяцев 2023 года стало меньше уезжать омичей на постоянное место жительства за границу. Аналитику провел Омскстат.

До мая регион покинули 1 233 человека. Из них 716 предпочли Казахстан. А в целом страны СНГ выбрали 1 084 омича.

Правда, дальнее зарубежье продолжает интересовать жителей Омской области, но уже не так рьяно, как годом ранее. Например, ради Германии регион покинули 69 человек. В прошлом году за пять месяцев этот показатель был на уровне 127 переселенцев.

16 омичей предпочли перебраться в Грузию, а 14 в США. В Израиль уехали 8 человек, во Вьетнам всего четыре, когда в 2022-м их было 15.

Сократился поток уезжающих в Турцию - сейчас туда направились четыре омича, а в прошлом году - 82. В Италию уехали 4 человека, а на Украину - 36. В прошлом году туда переехали 157 омичей.

Кстати, в Омск приехали чуть больше людей, чем уехали. До мая в Омскую область мигрировали 1 301 человек.

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