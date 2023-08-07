Температура воздуха должна опуститься в Омске до +9 градусов уже 8 августа

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
С приближением осени погода в Омске станет прохладнее. По данным синоптиков, это будет заметно ночью.
Уже завтра, 8 августа, столбик термометра днем поднимется до +29 градусов, а вот ночью стоит ожидать + 9...+ 14°C. Кратковременные дожди, грозы и туман ожидаются на территории региона.
В среду, 9 августа, днем до +30 градусов, по северо-западу до +20. В ночные часы + 10...+ 15°C. Без осадков.
В четверг днем станет прохладнее + 21...+ 26°C. По северу до +16°C. Ночью до +15 градусов. Возможен кратковременный дождь, местами туман. Атмосферное давление в эти дни существенно не изменится.
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