«Пожарный - это призвание»: омский пожарный вытащил из огня двоих детей и их мать, находясь в отпуске в Новосибирске

Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В главном управлении МЧС России по Новосибирской области говорят, спасатель – это не только работа, а настоящее призвание. Так они прокомментировали неординарный случай, произошедший накануне.

В поселке Ленинский Новосибирского района загорелся двухквартирный дом. Омский пожарный Иван Шульга, который в этот момент находился вместе с семьей в отпуске, услышал плач детей. Он тотчас ринулся на место ЧП.

Помогала омичу его дочь. Пока папа разбивал окно, чтобы попасть внутрь горящего помещения, девочка вызывала спасательную бригаду.

- Огонь отрезал им выход, они не могли сами покинуть дом. Я разбил окно кирпичом, который лежал во дворе, и «нырнул» туда, – рассказывает старший пожарный ПСЧ №4 города Омска, старший сержант внутренней службы Иван Шульга.

Из охваченного огнем дома удалось вытащить двоих четырёхлетних близнецов и их мать, которая уже успела надышаться дымом. Помогал здесь и сосед.

Сейчас с женщиной и ее детьми все хорошо - находятся под наблюдением медиков. А бдительного пожарного из Омска Ивана Шульгу, наверняка, должны представить к награде.

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