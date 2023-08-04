«Новые трагедии на воде»: омский следком завел уголовные дела после гибели на воде 14-летнего мальчика и 17-летней девушки

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Омской области за минувшие сутки утонули два подростка. Трагедии на воде произошли в разных районах области.

Первый несчастный случай произошел днем 3 августа в районе села Соляное в Черлакском районе. Там 14-летний мальчик пошел с друзьями купаться в Иртыше. Подросток отплыл от берега дальше, чем его приятели, и утонул.

В этот же день вечером во время купания в «Королевский», расположенном в 4-х километрах от села Медвежье Исилькульского района, утонула 17-летняя девушка из многодетной семьи. Подруги сельчанки, которые были рядом, побежали за помощью, когда увидели, что она тонет, однако спасти ее не удалось. Примечательно, что на берегу были знаки, запрещающие купание в этом месте.

СУ СКР по Омской области завело уголовные дела по ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинением смерти по неосторожности») по факту каждого из несчастных случаев. Идут следственные действия.

Напомним, позавчера, 2 августа, на озере под Омском утонул 32-летний рыбак. Мужчина, будучи в нетрезвом состоянии, захотел поплавать и спрыгнул с лодки, пока ее приятель рыбачил. Поплавать не удалось.

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