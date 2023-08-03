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Происшествия3 августа 2023 5:00

«Желание поплавать обернулось трагедией»: под Омском 39-летний мужчина во время рыбалки спыргнул с лодки, чтобы поплавать, и утонул

В Омской области 39-летний пьяный рыбак вылез из лодки в воду и утонул
Дмитрий ПОНУРОВСКИЙ

Фото: Наталия АНДРЕАССЕН

В Омской области произошла очередная трагедия на воде. В этот раз на озере Круглое в Большереченском районе.

По предварительной версии, около 18:00 часов в среду, 2 августа, 39-летний житель села Шипицыно во время рыбалки с другом решил покупаться и спрыгнул с лодки в воду, однако вскоре начал тонуть. Приятель не смог спасти тонущего сельчанина. Погибший и его знакомый были на момент трагедии были пьяны.

По факту несчастного случая полиция и СУ СКР по Омской области совместно проводят проверку.

Напомним, на прошлой недели во время купания в Иртыша в районе Советского парка утонул 32-летний мужчина.

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