Омич оформил на себя 200 гектаров земли, предоставив в Росреестр поддельные документы

Четыре года никто не задумывался и фиктивности документов. Фото: Михаил ФРОЛОВ

После прокурорской проверки следственный комитет завел уголовное дело на жителя Омска. Мужчину обвиняют в мошенничестве.

В марте 2019 года омич оформил на себя пять земельных участков общей площадью 200 гектаров. Стоимость имущества оценена в 5 млн рублей. Правда, территории, расположенные в Юрьевском сельском поселении Кормиловского района, были присвоены незаконно.

- В качестве основания для признания соответствующего права он использовал подложное решение суда. В результате указанных противоправных действий из муниципальной собственности выбыли 5 земельных участков площадью более 200 га, стоимостью свыше 5 млн рублей, - уточнили в областной прокуратуре.

Сейчас расследование уголовного дела находится на контроле надзорного органа.

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