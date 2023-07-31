Жительница Омска отсудила миллион рублей у возчиков мусора за сбитую машиной дочь

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Миллион рублей в счет компенсации морального вреда отсудила жительница Омска. Женщина судилась с водителем мусоровоза, который сбил на нерегулируемом пешеходном переходе ее дочь.

Все произошло в феврале 2022 года. Тогда водитель ЗАО «ЭКОС», управляя грузовым автомобилем, в районе дома 38 по улице Иртышская Набережная наехал на пешехода. пострадавшая от полученных травм скончалась.

Виновника ДТП посадили на год в тюрьму и лишили права управлять машинами еще на два года.

- Прокурором, участвующим в рассмотрении гражданского дела, дано заключение об обоснованности заявленных требований о взыскании компенсации морального вреда с учетом обстоятельств гибели пешехода, наличия вины в действиях работника ответчика, принципов разумности и справедливости, - уточнили в областной прокуратуре.

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