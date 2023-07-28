В Омской области на Сыропятском тракте оперативники задержали оптового курьера дурман-травы

Фото: УМВД России по Омской области

В Омской области на Сыропятском тракте правоохранители задержали 20-летнего оптового наркокурьера. В межведомственной комплексной профилактической операции «Мак» были задействованы оперативники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Омской области, сотрудники Госавтоинспекции и бойцы специального назначения «ГРОМ».

Правоохранители остановили машину «Мазда», досмотрели личные вещи подозреваемого и его автомобиль, в котором курьер перевозил 10 вакуумных пакетов с веществом растительного происхождения, имеющего характерный запах. Экспертиза показала, что изъятое вещество является наркотиком растительного происхождения – каннабисом (марихуаной) общей массой 1966 граммов.

Подозреваемый признался сотрудникам полиции, что устроился на работу в интернет-магазин, специализирующийся на продаже растительных наркотиков. Вакансию предложили в одном из мессенджеров. Сначала омич работал курьером. Он получал партии наркотика, фасовал его на съемной квартире, продавал наркопотребителям как через тайники-закладки, так и напрямую –из рук в руки.

Через какое-то время кураторы нелегального бизнеса решили доверить молодому человеку роль «склада». Омич взял оптовую партию травы из тайника-закладки в Кормиловском районе. Он должен был организовать закладки для курьеров. Однако выполнить задание до конца не успел – был задержан правоохранителями. Задержанный сам употреблял каннабис, был ранее четырежды судим за кражи.

Сотрудники полиции также провели обыск квартире на улицу 10 лет Октября, которую злоумышленник арендовал с целью конспирации. Оперативники нашли и изъяли упаковочный материал и весы.

Следователем отдела полиции № 9 УМВД России по городу Омску заведено уголовное дело по покушению на сбыт наркотиков в крупном размере. Расследование по факту незаконной деятельности задержанного продолжаются. Наркокурьеру грозит наказание в виде лишения свободы от 10 до 20 лет.