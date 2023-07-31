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Общество31 июля 2023 9:55

56% омичей не хотели бы открывать собственный бизнес

Треть жителей региона старше 45 лет готовы рискнуть
Андрей ОБНОРСКИЙ
Подталкивает омичей на создание бизнеса лишь желание зарабатывать большие деньги.

Подталкивает омичей на создание бизнеса лишь желание зарабатывать большие деньги.

Фото: Дарья НАУМЕЦ

23% омичей хотели бы иметь собственное дело и не работать «на дядю». Аналитику приводят специалисты сервиса SuperJob.

Портрет потенциального бизнесмена начинается от 45 лет. Чаще всего эти люди работают специалистами по закупкам, юристами и маркетологами. Их рвение не разделяют 56% жителей региона.

Подталкивает омичей к предпринимательству - желание иметь высокий доход. Поэтому только 20 % респондентов с зарплатой меньше 30 тысяч готовы пойти на такой шаг. При этом среди опрошенных с доходом от 80 тысяч об открытии своего дела заявили 47 %.

Кстати, меньше всего стремятся стать бизнесменами- бухгалтеры, продавцы и секретари.

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