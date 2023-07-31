56% омичей не хотели бы открывать собственный бизнес

Подталкивает омичей на создание бизнеса лишь желание зарабатывать большие деньги. Фото: Дарья НАУМЕЦ

23% омичей хотели бы иметь собственное дело и не работать «на дядю». Аналитику приводят специалисты сервиса SuperJob.

Портрет потенциального бизнесмена начинается от 45 лет. Чаще всего эти люди работают специалистами по закупкам, юристами и маркетологами. Их рвение не разделяют 56% жителей региона.

Подталкивает омичей к предпринимательству - желание иметь высокий доход. Поэтому только 20 % респондентов с зарплатой меньше 30 тысяч готовы пойти на такой шаг. При этом среди опрошенных с доходом от 80 тысяч об открытии своего дела заявили 47 %.

Кстати, меньше всего стремятся стать бизнесменами- бухгалтеры, продавцы и секретари.

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