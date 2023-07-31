Попугаи, комбайны, арболит и тюль: в парке на Королева прошла выставка-ярмарка «АгроОмск»

Фото: Виктория КОВЕРНЕВА

Фестиваль джаза, пива и даже сельхозтехники и домашних животных. Всё это можно посетить ежегодно в парке на Королева. Мероприятия отличаются своим колоритом, но неизменно одно - омичи толпами собираются на главных городских событиях.

С 24 по 30 июля в Омске прошла ежегодная агропромышленная выставка «АгроОмск». Первые два дня были для делового круга. Как рассказывало региональное правительство, участниками мероприятия стали представители стран СНГ и даже Индии. Иностранные аграрии приехали оценить и даже заключить ряд контрактов на поставку омских семян и наладить связи с местным бизнесом.

Еще несколько дней отводилось на визуальную часть - саму выставку-ярмарку. Омичи и гости города могли воочию увидеть достижения омских предпринимателей.

На вкус и цвет

Так как мероприятие проходило в парке на Королева, а ближайшая остановка общественного транспорта «Учхоз», то все обочины были заполнены людьми. И машинами. Гостей встречал импровизированный базар: на тротуарах расположились бабушки с рассадой, дедушки монетами и даже женщины с котятами.

На входе после прохождения сотрудников полиции, которые досматривали каждого с металлоискателем, все пришедшие «поглазеть» на трактора и коров вновь попадали на базар. Первое впечатление: ты пришел на левобережный «китайский» рынок: сумки сомнительного качества, платья, тюль, шторы и даже лифчики. Предлагали гостям летнего мероприятия даже пуховики.

Чтобы добраться до тех самых «гвоздей» ярмарки, необходимо было пробраться через традиционных ремесленников со своими изделиями ручной работы и манящие мангалы и казаны с шашлыком и пловом.

Импортозамещение было?

Главной темой «АгроОмска 2023» министерство сельского хозяйства Омской области определило импортозамещение. Правда, найти исключительно отечественный продукт было сложно.

Так например, среди аллеи техники был представлен агродрон. Это беспилотник для обработки полей средствами защиты растений.

- Цена два миллиона, производит Китай. Мы не импортеры, а предоставляем услугу по обработке полей. Уже второй год на рынке, но хочу сказать, что спросом среди аграриев наша техника пользуется, - рассказал корреспонденту «КП-Омск» представитель компании Евгений.

В соседней палатке расположилась еще одна омская компания Sivik. Производитель автосервисного оборудования.

- В сфере наших интересов производство балансировочных установок, подъемников для легкового и грузового автотранспорта, шиномонтажные станки. В части производства шиномонтажных станков грузовых и легковых - Россия не блещет. Это оборудование является импортным, но небольшое количество производит компания российская Sivik, - рассказал Дмитрий.

Но, как признался собеседник, и здесь есть импортная номенклатура. Однако это не мешает компании открывать свои дилерские представительства в странах СНГ. Их продукция пользуется спросом в Беларуси и Казахстане.

Сельское хозяйство

Главное направление выставки здесь представляли производители техники и животноводы. Огромные современные тракторы, сеялки, грабли пользовались успехом у детворы. С большим удовольствием родители этих детей использовали огромные махины как фон для фотосессий. Главное, бесплатно. В отличии от животного мира.

Так, чтобы попасть в контактный зоопарк, нужно было заплатить 150 рублей. Козлики, кролики прятались от пристального взгляда толпы и рук их детей за тюками сена. Одно фото с попугаями ара тоже стоило денег. Бесплатно здесь можно было посмотреть на телят. Красные, пёстрыее. Взрослые и дети атаковали деревянный загон, пытаясь дотронуться до рогатых животных. Был здесь северный олень и даже верблюд. Табличка «руками не трогать» мало кого привлекала внимание.

Накануне Дня строителя

На ярмарке-выставке нашлось место для тех, кто поднимает село, поддерживая самих жителей. Банкиры предлагали сельские ипотеки, а строители - дома и различные стройматериалы.

Металлопрофиль, кирпичи и даже тротуарная плитка. Вот где поистине можно было применить термин «импортозамещение». Всё произведено на территории Омской области. Пример тому - малознакомый современности арболит. Если во времена СССР люди строили из этого материала дома, то сейчас для многих это что-то в диковинку.

Как рассказал представитель омского завода-производителя, эти блоки экологически чистые: 90% древесной стружки и 10% бетона. Прочность и безопасность гарантирована. Сейчас в Омской области строится целый поселок из этого материала.

- Мы в Дружино строим дома из арболита. Люди получают недорогое жилье из дерева. В доме очень тепло. Мы еще устанавливаем современную систему отопления. Те, кто купил у нас недвижимость уже оценили выгоду и все прелести загородной жизни, - пояснил Владимир.

Агродостижения

З0 июля прошло торжественное закрытие выстави «АгроОмск». На главной сцене дипломами участников были награждены представители сельхозмашиностроения, животноводства и пищевой промышленности, представители науки, образования региона и банковской сферы.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Омский Роспотребнадзор за полгода изъял 91 кг потенциально опасных фруктов и овощей

Забракованными оказались 10 партий плодов и ягод, 6 партий овощей и 1 партия картофеля (подробнее)