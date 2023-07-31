Омский Роспотребнадзор за полгода изъял 91 кг потенциально опасных фруктов и овощей

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За шесть месяцев 2023 года Управлением Роспотребнадзора по Омской области провело 155 проверок на предприятий, занятых в обороте овощей и фруктов.

По итогам надзорных мероприятий были составлены шесть протоколов об административном правонарушении на общую сумму в размере 53 тысяч рублей. Кроме того, также было вынесено одно предупреждение.

Из оборота были изъяты 17 партий опасной плодовощной продукции общей массой в 91,6 килограмма. Так были забракованы 10 партий плодов и ягод, 6 партий овощей и 1 партия картофеля.

— За полгода в адрес Управления Роспотребнадзора по Омской области поступило 19 обращений на качество, нарушение условий хранения и реализации данной группы пищевых продуктов. В качестве профилактических мероприятий хозяйствующим субъектам объявлено 13 предостережений о недопустимости нарушений обязательных требований, — отметили в надзорном ведомстве.

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