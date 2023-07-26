Жители аварийного дома в Омске переплатили за горячую воду 176 тысяч рублей

Фото: Евгения ГУСЕВА

176 тысяч рублей за горячую воду переплатили жители аварийного дома в Омске. об этом сообщает областная прокуратура.

- Прокуратура Октябрьского округа г. Омска в ходе проверки выявила нарушения, допущенные АО «ОмскРТС» при начислении платы по горячему водоснабжению жителям аварийного многоквартирного дома по улице Комсомольский городок, - пояснили в профильном ведомстве.

Оказалось, что дом признан аварийным в 2019 году, а большинстве квартир не было приборов учета, не стоял счетчик и общедомовый. Поэтому ресурсники считали квитанции с учетом повышающего коэффициента. Но из-за состояния дома это было незаконным.

- В целях восстановления прав жителей аварийного дома прокуратура в адрес АО «ОмскРТС» внесла представление, по результатам рассмотрения которого произведен перерасчет платы за горячее водоснабжение на общую сумму более 176 тысяч рублей за период с 2019 года, - уточнили в прокуратуре.

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