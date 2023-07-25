В Омске обнаружена 181 пустующая квартира

Фото: Иван МАКЕЕВ

Специалисты департамента жилищной политики городской администрации с начала года в ходе проверки насчитали без малого 181 пустующее жилое помещение – выморочное имущество. Это жилье, которое осталось без хозяина по причине его смерти. Наследники же либо отсутствуют, либо не заявляют свои права. В этом случае имущество является выморочным и переходит в собственность государства.

24 июля в мэрии подвели итоги работы по выявлению выморочного имущества. Так, с начала 2023 года в суды было направлено 26 исковых заявлений о признании права муниципальной собственности на жилые помещения, являющиеся выморочным и бесхозяйным имуществом. В том числе один встречный иск и две апелляционные жалобы на решения судов. Кроме того, суд удовлетворил 37 ранее направленных исковых заявлений. Еще 17 исков находятся на рассмотрении. Нотариусам направлено 70 писем о предоставлении сведений о наследниках умерших собственников жилья. Право муниципальной собственности зарегистрировано на 24 жилых помещения, признанных выморочным. И 10 бесхозяйных жилых помещений было поставлено на учёт.

Департамент жилищной политики продолжает работу по выявлению пустующего жилья. Как отмечают в пресс-службе, большую помощь в выявлении выморочного имущества оказывают как жители Омска, так и управляющие компании, которые передают в департамент информацию о заброшенных квартирах. Как отмечают в горадминистрации, сообщить о бесхозных жилых помещениях можно по телефону 78-78-66.