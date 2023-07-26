Омские пограничники поймали 130 заплутавших грибников без документов

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Омской области с начала летнего сезона поймали 130 человек, незаконно находившихся в приграничной зоне.

Как пояснили в ведомстве, все эти люди гуляли по лесам в поисках грибов и ягод. Правда, находились они на той территории, где необходимо иметь с собой соответствующие разрешающие документы.

В ведомстве напоминают, что получить пропуск можно несколькими способами: обратиться в управление или одно из его подразделений, отправить заявление на электронную почту pu.omskobl@fsb.ru или через «Госуслуги».

Готовые документы можно забрать в пограничном органе или же указать домашний адрес, на который их вышлют. Срок рассмотрения заявлений для граждан России — до 15-ти рабочих дней со дня регистрации, для иностранных граждан — до 30-ти рабочих дней.

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