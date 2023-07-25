5 нанайцев и 652 поляка: обнародован национальный состав города Омска

Фото: Мария ЛЕНЦ

Администрация города Омска обнародовала национальный состав региона. Согласно последним данным, из 1,1 млн человек указали национальность 965 тысяч.

Абсолютное большинство, проживающее в областном центре - русские. Их 876 тысяч человек. На втором месте казахи - 35,7 тысяч человек. На третьем - татары, их 12,7 тысяч.

К слову, проживают в Омске представители малочисленных народов. В областном центре можно встретить 5 нанайцев, одного чулымца, 15 представителей нанси. Есть и иностранцы: два кубинца, 193 латыша и 7 японцев.

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Температура воздуха на территории омского региона при этом не превысит +30 градусов (подробнее)